Taarabt: 'Wat het verleden betreft, dat doet er nu niet meer toe'

Met een tóch wel imposante voetbal-CV in de pocket, heeft Adel Taarabt het liever niet meer over de dalen die zijn bestaan als profvoetballer tekenen.

'Over het verleden praten, daar heb ik nu niet veel zin in'

Overall-statistieken Adel Taarabt (seizoen 2019/2020):

In de lijn van maatschappelijke betrokkenheid waar bijna iedere club zich vandaag de dag hard voor probeert te maken, verrichtten de A-international én ploeggenoot Franco Cervi onlangs een ziekenhuisbezoek in Lissabon. Het journaille wat op die geste afkwam, stelde de contractspeler van de Liga NOS-formatie de vraag hoe zijn voorgeschiedenis zich verhoudt tot hoe het hem nu afgaat op Portugese gronden. Een vraag die het gedeeltelijk jeugdproduct van RC Lens én Tottenham Hotspur bewust kaatste.Halverwege dit seizoen telt het 'enfant terrible' nu al liefst 22 officiële optredens voor zijn werkgever, iets wat in schril contrast staat met zijn beginperiode bij 'O Glorioso'. Daar waar hij in de zomer van 2015 transfervrij neerstreek in Estádio da Luz, waren het vooral disciplinaire zaken die hem de aandacht van de media gaven. In genade aangenomen door zijn huidige eindverantwoordelijke Bruno Lage, is Taarabt dan ook zeer tevreden over hoe hij het er nu vanaf brengt bij de lijstaanvoerder van de competitie aldaar: ,,Voel me heel goed. Alleen heb ik nu niet veel zin om over het verleden te praten. Wat dat betreft doet het er nu niet meer toe. Ik focus me vooral op dit seizoen, ik steek in een goede vorm en hoop deze lijn zo door te kunnen trekken.''- Liga NOS: 13 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 4 optredens, 1 assist- Allianz Cup: 2 optredens, zonder productiviteit- Taça de Portugal Placard: 2 optredens, 1 assist- Supertaça: 1 optreden, zonder productiviteit