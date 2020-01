Opgeklommen onder de huidige leidsman van 'de Koninklijke', grijpt Achraf Hakimi zijn moment aan om Zinedine Zidane in het zonnetje te zetten.

In gesprek met het vooraanstaandelicht de talentvolle back één man uit die aan de basis stond van zijn ontwikkelen als jeugdproduct van Real Madrid. Tegenwoordig, tot nog toe met groot succes, op huurbasis actief voor Borussia Dortmund vertelt de speler in kwestie erg gecharmeerd te zijn van de voormalig Frans A-international. Te meer ook vanwege het feit hoe Zidane aan talentbegeleiding doet, volgens de contractspeler van Real Madrid op een manier zoals maar weinigen het hem kunnen nadoen. Met tot nu toe zes treffers en zes assists als productiviteit blikt de rechtspoot maar al te graag terug op zijn eerste stappen als volwaardige kracht in Estadio Santiago Bernabéu.De loftrompet stekend zegt de Marokkaans A-international: 'Heb sinds kleins af aan al gedroomd om voor Real Madrid uit te komen. Wilde me altijd al kunnen meten met de beste spelers die er bestaan, in één elftal. En wat betreft de coach toentertijd? Zidane heeft van mij de speler gemaakt die ik nu ben. Bestaat er iets beters dan in de te leer zijn bij één van de grootste spelers allertijden?''- Bundesliga: 19 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League: 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfB Supercup: 2 optredens, zonder productiviteit