VIDEOGOALS: RS Berkane laat in Benin geen spaan heel van FC Esae (video)

De geoliede machine van eindbaas Tarik Sektioui kent zijn weerga niet, ook niet in de hoofdmoot van de CAF Confederations Cup!

Basisopstelling RS Berkane (met wijzigingen):

Stand Groep C (groepsfase CAF Confederations Cup):

Waar het RS Berkane in competitieverband fantastisch afgaat, is dat in het tweede vlaggenschiptoernooi van de Afrikaanse voetbalbond CAF niet anders. Met het minimale verschil van één punt met de nummer twee van Groep C, Zanaco FC, bouwt het keurkorps van Sektioui onverstoord door aan een voor hun misschien heel productief seizoen. In de Botola Pro met slechts één punt verwijderd van de koppositie, deed datzelfde Berkane zondagmiddag in Benin met ruime cijfers afstand van groepsgenoot FC Esae (red. 1-5 Ft, CAF Confederations Cup). Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat doorstroming naar de knockoutfase van het eindtoernooi, ook met het minimale verschil met de nummers twee én drie, geen probleem moet zijn.Laaroubi; Nemsaoui, El Helali, Mokadem, Aziz, Naji ('77, Ouidare), Dayo, Hadraf, Iajour ('13, Ajaray hattrickhero), Ba ('65, El Kass) én Laachir1. RS Berkane:5 wedstrijden, 12:3, 10 punten2. FC Zanaco:5 wedstrijden, 7:3, 9 punten3. Motema Pembe:5 wedstrijden, 5:6, 7 punten4. FC Esae:5 wedstrijden: 1:3, 1 punt