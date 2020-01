Geruchtenmolen: 'Amrabat past voor SSC Napoli, zet zinnen op ACF Fiorentina'

Volgens de laatste berichtgeving zwakt de slagkracht van SSC Napoli af, competitiegenoot ACF Fiorentina lijkt de lachende derde te worden in de hele kwestie.

Sky Sports

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Goal.com

© Redactie 2020

Uitgaande van waar men onlangs mee op de proppen kwam, meldingen van de tak van de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse tak van, lijkt de 23-jarige middenvelder definitief te zijn uitgeweken naar andere gegadigden. Waar het eerst 'I Azzurri' waren die op pole-position lagen voor de box-to-box middenvelder, is dat uitgangspunt nu bij de ploeg van Giuseppe Iachini komen te liggen. Amrabat zou, al biedt SSC Napoli betere arbeidsvoorwaarden, er bewust voor hebben gekozen afstand te doen van de huidige nummer dertien van de Serie A. Onduidelijk is in hoeverre contractclub Hellas Verona zich verhoudt tot alle gegadigden voor zijn persoon.Waar de officiële bekendmaking nog uitblijft gaat men er in Italië vanuit dat het jeugdproduct van FC Utrecht tegenwoordig onder contract staat bij de club waar hij nu ook speelt, Hellas Verona. Die lichtten de koopoptie die men overeenkwam met zijn voormalige werkgever Club Brugge, voor nog geen €3,5 miljoen maakte men onlangs dus een eigen contractspeler van de A-international.- Serie A: 19 optredens, 1 assist- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 1 selectiebeurt, zonder speelminuten