CAF CL: Raja en Wydad Casablanca strijken fikse premie op voor het bereiken van de kwartfinale

Raja en Wydad hebben beiden hun ticket voor de kwartfinale van de CAF Champions League te pakken na gisteravond in de groepsfase.





De CAF keert voor een plaats in de kwartfinale van de CAF Champions League een premie uit van 650.000 dollar per ploeg en dit is het bedrag wat beide clubs dus zeker kunnen bijschrijven. Voor het bereiken van de halve finale ontvangt men 875.000 dollar, een finaleplaats levert gegarandeerd 1,25 miljoen dollar op, en de winnaar van deze editie ontvangt de totale winstpremie van 2,5 miljoen dollar.





Voor beide topclubs uit Marokko betekend dit naast sportieve succes ook een behoorlijke financiële impuls, omdat de clubs de knock-out fase van dit prestigieus toernooi weten te bereiken ontvangen de ploegen interessante premies van de CAF voetbalfederatie.