Basketballegende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikoptercrash

De Amerikaanse oud-basketballer Kobe Bryant (41) is om het leven is gekomen bij een crash met een helikopter in Calabasas. Dat meldt TMZ zondagavond.

De basketballegende zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd.'The Black Mamba' wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten.Na zijn basketbalcarrière richtte Kobe zich op andere zaken. Zo won hij in 2018 onder meer een Oscar en een Emmy voor zijn korte tekenfilm Dear Basketball, waarin hij aan de hand van een eigen brief vertelt over zijn liefde voor de sport die hij twintig jaar beoefende. Ook was hij meerdere keren te zien in de Nickelodeon-serie All That en schreef hij een boek waarin hij terugblikte op zijn basketbalcarrière.Kobe laat zijn vrouw Vanessa en vier dochters achter.