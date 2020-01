Marokkaanse politie zoekt Chinees stel na bezoek ziekenhuis

Artsen besloten de autoriteiten in te schakelen, die daarop een ​​nationaal aanhoudingsbevel uitvaardigden tegen het Chinese echtpaar. Volgens het ministerie van volksgezondheid zijn er in Marokko geen gevallen van besmetting bekend. Autoriteiten zijn zaterdag begonnen met het preventief screenen op het coronavirus op Internationale luchthavens.

Het coronavirus heeft in China zeker 56 levens geëist. Volgens de Chinese staatsmedia wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken.

In andere landen zoals Japan, de VS, Thailand, Frankrijk, Vietnam en Saoedi-Arabië zijn gevallen van het virus ontdekt. Wereldwijd zijn er zo'n 2.000 mensen besmet. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China, meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig niet op Wuhan.