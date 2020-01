Vliegtuig landt op snelweg in Iran, geen gewonden

In Iran heeft een vliegtuig een harde landing gemaakt en is op een snelweg terechtgekomen.

Alle 142 inzittenden van de McDonnell Douglas MD-80 bleven ongedeerd, meldden Iraanse media. Het ongeluk gebeurde maandag bij het vliegveld Mahshahr in de westelijke provincie Khuzestan. Het vliegtuig schoot voorbij de landingsbaan en eindigde overdwars op een snelweg. Mogelijk was een technisch defect de oorzaak.Op videobeelden die op sociale media circuleren is te zien dat de passagiers veilig uit het toestel van Caspian Airlines stappen.In Iran gebeuren vaker ongevallen in de luchtvaart. Zaterdag was een Iraans vliegtuig onderweg van hoofdstad Teheran onderweg naar de Turkse stad Istanbul toen het een noodlanding maakte vanwege een technisch probleem.