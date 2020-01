Van der Vaart over Ziyech: 'De dirigent is er niet, die ballen krijgen ze dan niet'

Dat Hakim Ziyech er als gevolg van een kuitblessure voorlopig uit ligt, dat viel Ajax bij FC Groningen enorm rauw op hun dak.

NOS Studio Voetbal

'Dan is het ook makkelijk om te zeggen dat Ziyech ze beter maakt'

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):



Photocredit: ANP

© Redactie 2020

Het was het eerste competitieaffiche waar trainer Erik ten Hag en co. zich zonder de Marokkaans A-international aan moesten wagen. En dat het dan minder loopt, dat onderstreepte Rafael van der Vaart zondagavond bij. De clubicoon én tevens begenadigd Oranje-international kon maar weinig positiefs ontdekken in de uiteindelijk met 2-1 verloren 'clash' in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Creativiteit ontbrak, spelinzicht was schaars en dus schortte het ook aan voldoende offensieve impulsen aan de kant van de Amsterdammers. Volgens Van der Vaart onlosmakelijk verbonden met de afwezigheid van de man die nog tot uiterlijk medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.Waar de inmiddels 36-jarige oud-prof zich het meeste aan stoorde waren de slordigheden die in het spel van Ajax slopen, met daar bovenop het weinig attractieve spel: ,,Gravenberch die dan een paar foutjes maakt, maar hier dan ook weer achteraan sjokt. Ook niet met het besef dat hij z'n fout koste wat het kost wil herstellen. En dan dit soort ballen, dan is het ook makkelijk om te zeggen dat Ziyech ze beter maakt, maar moet je zien! Ze stonden allemaal op één lijn, niemand die doorschuift naar de tien-positie. De dirigent is er niet, dan krijgt bijvoorbeeld Promes de ballen niet die hij vorige week wel in de voeten gespeeld kreeg.''Hoe lang het jeugdproduct van sc Heerenveen er exact uit ligt blijft onduidelijk. Wel liet zijn werkgever doorschemeren het in ieder geval 'een aantal weken' zonder zijn diensten te moeten stellen.- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit