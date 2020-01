Afrika Cup Futsal: FIFA stelt Marokko in het gelijk, tegenover Zuid-Afrika en Algerije

Tegen het zere been van Algerije én Zuid-Afrika, geniet de Marokkaanse voetbalbond FRMF de volledige steun van de FIFA.

Speelschema #TeamMarokko groepsfase Afrika Cup Futsal 2020:

Met een eindtoernooi wat morgen afgetrapt gaat worden, bereikte de Marokkaanse organisatie maandagmiddag een wel héél welkom bericht. Waar Zuid-Afrika zich als gekwalificeerde terugtrok, dit omdat het eindtoernooi het in de Sahara gelegen Laâyoune als plaats van handeling heeft, zag wereldvoetbalbond FIFA dat besluit als ongegrond. De Afrikaanse voetbalbond CAF op zijn beurt gaf Mauritius deze vrijgekomen plek van het eerder gekwalificeerde Zuid-Afrika. Echter, zoals gezegd was het niet alleen dit land wat haar beklag deed bij de CAF. Ook de Algerijnen poogden Marokko van hun hosting af te houden, dit terwijl zij geen startbewijs hebben verzilverd voor deze Afrika Cup Futsal 2020.Dit eindtoernooi waar #TeamMarokko titelhouder van is, kent twee groepen met elk vier deelnemers. Waar Hicham Deguig's ploeg vanzelfsprekend Groep A kleurt, kent Groep B gegadigden als Egypte, Guinee, Angola én Mozambique.- groepswedstrijd I:Marokko - Libië (28/01/2020, 21:00)- groepswedstrijd II:Marokko - Equatoriaal Guinee (30/01/2020, 21:00)- groepswedstrijd III:Mauritius - Marokko (01/02/2020, 21:00)De speelhaven voor Groep A betreft de Hizam Hall.