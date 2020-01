Geruchtenmolen: 'Real Zaragoza gaat Genoa CFC verlossen van El Yamiq'

Een op handen zijnde transfer, zo onderschrijven ook de vooraanstaande Spaanse bronnen als MARCA én Diario AS!

Overall-statistieken Jawad El Yamiq (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar men de afgelopen uren in de Spaanse media mee op de proppen kwam, lijkt de tijdelijke overgang van Jawad El Yamiq naar de tweede voetbalafdeling van Spanje slechts een kwestie van tijd. De eerdergenoemde bronnen onderschrijven het gerucht dat diens contractclub Genoa CFC een uitleenbeurt is overeengekomen met de huidige nummer vier van de competitie aldaar, Real Zaragoza. Die formatie zou overigens ook een optie tot koop heb bedongen die aan het einde van dit nog lopende seizoen gelicht kan worden. Voor welk bedrag 'I Rossoblu' hem dan zouden willen lozen, dat wordt nu nog in het midden gelaten. Wel lijkt het duidelijk dat de 27-jarige centrumverdediger zo goed als zeker vertrekt bij de Serie A-gegadigde, dit na een tot nog toe 'leeg' seizoen wat betreft inbreng in hun hoofdmacht.In de winterse transferwindow van 2018 overgenomen van Raja Casablanca, deed de ploeg van eindverantwoordelijke Davide Nicola de rechtspoot al van de hand. Toen aan Serie B-formatie AC Perugia waar de speler in kwestie wel geregeld aan bod kwam. Contractueel genomen ligt de Marokkaans A-international nu nog tot medio 2021 vast bij Genoa CFC.- Serie A: 3 optredens, zonder productiviteit (197 speelminuten)- Coppa Italia: 1 optreden, zonder productiviteit (67 speelminuten)