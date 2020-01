Bel Hassani van PEC Zwolle naar Qatar

Iliass Bel Hassani verruilt PEC Zwolle voor een avontuur in Qatar bij Al Wakrah.

De 27-jarige middenvelder kreeg vorige week al toestemming van PEC om te onderhandelen met de nummer 7 van de Qatarese competitie. Bel Hassani speelde slechts een half jaar in Zwolle. De Rotterdammer ondertekende in de zomer een contract voor twee jaar bij PEC, met een optie op nog een seizoen. In veertien competitieduels maakte hij vijf doelpunten voor de ploeg uit Overijssel. Bel Hassani raakte al voor de winterstop zijn basisplaats kwijt. Hij kiest nu voor een overgang naar Qatar.Bel Hassani brak door bij Sparta Rotterdam en speelde daarna ook voor Heracles Almelo en AZ. In de tweede helft van het vorige seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Groningen.