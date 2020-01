Marokkaans model Kamilia El Marrakchi overleden na arrestatie

Er werden geen sporen van verwondingen of kneuzingen aangetroffen op het lichaam van de jonge vrouw.

Kamilia El Marrakchi, ook wel bekend als Kamilia Laarbi, is zondag in het Ghassani-ziekenhuis in Fez overleden. El Marrakchi was enkele dagen voor haar overlijden samen met haar vriend gearresteerd. Tegen haar vriend was een nationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.





El Marrakchi werd vlak voor haar dood met spoed naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze onwel werd in de Burkaiz-gevangenis in Fez. Volgens een verklaring van het overkoepelend orgaan voor Marokkaanse gevangenissen (DGAPR) had El Marrakchi eerdere gezondheidsproblemen met haar nieren. Nabestaanden van El Marrakchi ontkennen echter dat het model gezondheidsklachten had.





Bronnen van nieuwsdienst Alyaoum24 geven aan dat voorlopige resultaten van het medisch onderzoek geen sporen van geweld hebben aangetoond. De autoriteiten onderzoeken de zaak.

