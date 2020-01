Mohammed VI beveelt evacuatie Marokkaanse onderdanen China

De ruim 100 Marokkaanse onderdanen gestrand in de Chinese regio Wuhan zullen worden gerepatrieerd naar Marokko

Koning Mohammed VI was maandag aanwezig bij een werksessie gewijd aan de situatie van Marokkaanse staatsburgers in de Chinese provincie Wuhan. De Marokkaanse onderdanen verkeren in quarantaine door de Chinese autoriteiten vanwege het coronavirus.





De koning gaf instructies voor de repatriëring van de ruim honderd Marokkaanse staatsburgers, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP). De groep bestaat voornamelijk uit studenten die momenteel vastzitten in de Chinese stad Wuhan waar het coronavirus voor het eerst opdook. De studenten publiceerden onlangs een video waarin ze de autoriteiten om hulp vroegen.





De koning beval ook extra veiligheidsmaatregelen met betrekking tot luchtvervoer, passagiersstromen en het opzetten van opvanginfrastructuren. De autoriteiten waren zaterdag al begonnen met het screenen op internationale luchthavens in Marokko.





De werksessie vond plaats in aanwezigheid van Saad Eddine El Othmani (regeringsleider), Fouad Ali El Himma (adviseur van de koning) en Abdelouafi Laftit (minister van Binnenlandse Zaken).

