Israël staat burgers toe om naar Saoedi-Arabië te reizen

Tot nu toe verbood de Israëlische wet burgers om te reizen naar veel Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, zonder uitdrukkelijke toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken. Over het algemeen werden bezoeken van Israëlische zakenmensen in het geheim gedaan.





Het is niet duidelijk of de nieuwe regel Israëliërs daadwerkelijk in staat zal stellen het Arabische land te bezoeken omdat Riyad over het algemeen Israëlische staatsburgers uit het land verbiedt en vooralsnog geen aankondiging heeft gedaan die beperkingen te willen versoepelen.





De clandestiene relaties tussen Jeruzalem en Riyad zijn de laatste jaren toegenomen, vooral gezien de wederzijdse vijandschap tegen Iran. In juli ontving premier Benjamin Netanyahu een Saoedische onderdaan, de blogger Mohammed Saud, in zijn kantoor in Jeruzalem, een dag nadat de blogger werd weggejaagd door Palestijnse kinderen





Israël-fanboy Saud staat bekend als die-hard supporter van de Israëlische premier en werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël uitgenodigd als onderdeel van een delegatie van bloggers en journalisten uit verschillende Arabische landen.





In september veroordeelde Saoedi-Arabië de aankondiging van Netanyahu nadat hij op de vooravond van de verkiezingen in Israël beloofde de Jordaanvallei en andere delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren . Saoedi-Arabië riep een spoedvergadering van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) bijeen om het geplande landjepik te veroordelen.

De vrijwaring geldt voor bezoeken korter dan negen dagen en Israëlische moslims die een bedevaart naar Mekka wensen te maken. Israëlische pelgrims reizen nu meestal op tijdelijke Jordaanse visums naar het Saoedische koninkrijk.