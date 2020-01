'Duizenden mensen op de vlucht voor strijd Syrië'

De opmars van Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib heeft geleid tot een nieuwe vluchtelingenstroom richting de Turkse grens.

Vele duizenden mensen zoeken een veilig heenkomen, zeggen hulpverleners en getuigen. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat regeringstroepen sinds vrijdag 22 plaatsen hebben veroverd. Ook belegeren ze de strategisch belangrijke stad Maarat al-Numan. Een plaatselijke reddingswerker zegt dat daar de afgelopen dagen tientallen woningen zijn verwoest door beschietingen.Het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad heeft met Russische steun de afgelopen jaren veel terrein heroverd op opstandelingen. Idlib en aangrenzende gebieden zijn het laatste bolwerk van overwegend jihadistische rebellen die nog vechten tegen de regering.In het noordwestelijke gebied bevinden zich ook veel vluchtelingen uit andere delen van Syrië. Een getuige zegt dat maandag duizenden mensen zijn gevlucht uit de plaatsen Ariha en Saraqib in Idlib. Dat leidde tot files richting gebieden bij de Turkse grens . In Turkije bevinden zich al meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen.