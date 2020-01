Rapper Boef en verloofde Selma uit elkaar

Boef is niet meer samen met Selma Omari. Zijn manager heeft een bericht hierover van Shownieuws bevestigd.

De 26-jarige rapper en vlogger en Selma waren sinds 2019 samen. In september maakten zij via sociale media bekend dat zij verloofd waren . Het koppel doet geen uitlatingen over de reden van de scheiding. De geruchten over de breuk deden al enige tijd de ronde nadat de twee ex-geliefden alle gezamenlijke foto's van Instagram hadden verwijderd.Boef had bovendien de prozaïsche tekst "Money laat je never in de steek" geplaatst. Fans op sociale media interpreteerden deze zin ook als een teken dat de twee verloofden niet meer bij elkaar waren.