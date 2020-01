'Moet niet zo zijn dat om die reden alles in twijfel wordt getrokken'

Tot het einde van het seizoen gestald bij competitiegenoot Girondins de Bordeaux, wil het ook daar niet vlotten voor de 23-jarige A-international.

'Aan het einde van het seizoen kijken waar ik sta, waar mijn toekomst ligt'

Overall-statistieken Youssef

Aït Bennasser (seizoen 2019/2020):

Waar Youssef Aït Bennasser de vorige jaargang wat meer aan bod kwam bij Saint-Étienne, ook in een huurconstructie, moet de middenvelder nu vaak genoeg pas op de plaats maken namens 'Les Bordelais'. In de kleuren van de formatie van eindverantwoordelijke Paulo Sousa kwam de contractspeler van AS Monaco tot nog toe slechts negenmaal aan de bak in competitieverband (red. 381 speelminuten én 1 assist, Ligue 1). Een statistiek die hem in sportief opzicht weinig tevreden stemt, al is de speler in kwestie verder niet heel humeurig over hoe het hem afgaat op Franse gronden, zo tekent hij op tegenover supportersmediumMet liefst 23 caps achter zijn naam namens de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF, brengt Aït Bennasser nuance in zijn nu, weinig sportieve vooruitzicht bij de nummer tien van de competitie aldaar: ,,De staf en de hele setting waarin ik me bevind, die staan me prima aan. Het moet toch niet zo zijn dat ik vanwege dat weinige spelen alles in twijfel moet trekken?''Met de optie tot koop die afgelopen zomer bedongen werd kunnen 'Les Girondins' het jeugdproduct van AS Nancy voor 'slechts' €4 miljoen losweken bij zijn huidige werkgever. Dat vooruitzicht, daar laat de middenvelder zich bewust niet al te uitgebreid over uit: ,,Daar denk ik eerlijk gezegd nog niet echt over na. Gezien hoe we er nu voor staan, is het belangrijk dat het weer gaat draaien als collectief. Hoop dat dat snel gebeurt en we in rang kunnen stijgen. Aan het einde van het seizoen ga ik kijken waar ik dan sta, waar mijn toekomst ligt.''- Ligue 1: 9 optredens, 1 assist (381 speelminuten)- Coupe de la Ligue: 2 optredens, zonder productiviteit (35 speelminuten)- Coupe de France: 2 optredens, zonder productiviteit (210 speelminuten)