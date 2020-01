Israëlische premier aangeklaagd in drie corruptiezaken

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is officieel gedagvaard in drie corruptiezaken.

Dat gebeurde kort nadat hij dinsdag zijn verzoek om parlementaire immuniteit had ingetrokken. Met dat verzoek wilde hij strafvervolging in de drie corruptiezaken tegenhouden. Zolang een immuniteitsverzoek loopt, kan een proces niet beginnen. In een verklaring dinsdag zei Netanyahu dat hij vreesde dat de behandeling van het immuniteitsverzoek tot een "circus" in het parlement zal leiden en dat hij geen deel wil uitmaken van dat "vieze spel". Netanyahu werd in november aangeklaagd onder andere wegens omkoping en fraude. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door de media.Met de dagvaarding is het proces tegen de premier nu in gang gezet.