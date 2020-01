MATCHDAY: Marokko opent Afrika Cup Futsal in Laâyoune tegen Libië (video)

Als host én titelhouder mag de ploeg van bondscoach Hicham Deguig zich dinsdagavond klokslag 21:00 gaan meten met groepsgenoot Libië!

Wedstrijdgegevens #TeamMarokko - Libië (Afrika Cup Futsal 2020, groepsfase)



Volledige 14-koppige definitieve selectie #TeamMarokko voor Afrika Cup Futsal 2020:

1. Reda El Khiyari (Villa Haute Kénitra, Marokko)

2. Abdelkrim Nbia (Ajax Tétouan, Marokko)

3. Saad Knia (Fath Settat, Marokko)

4. Achraf Mohamed Saoud (Sakr Agadir, Marokko)

5. Abdellatif Fati (Fath Settat, Marokko)

6. Youssef El Mezray (Fath Settat, Marokko)

7. Soufiane Bourite (Villa Haute Kénitra, Marokko)

8. Idrissi El Fenni Rayess (Ajax Tanger, Marokko)

9. Zakaria Kauiri (Loukous Kasr El Kebir, Marokko)

10. Jaouad Mohamed (Toulon Elite Futsal, Frankrijk)

11. Bilal Bekkali (Acces Futsal, Frankrijk)

12. Soufiane El Mesrar (Acces Futsal, Frankrijk)

13. Hamza Bouyouezan (Palma Futsal, Spanje)









Photocredit: CAFOnline.com 14. Anas El Ayyane (Linx Latina, Italië)

© Redactie 2020

tijd: 21:00 (Nederlandse tijd)speelhaven: Hizam Hall, te Laâyounezender: beIN Sports 7HD (MENA, Arabisch)Voor dit eindtoernooi deed de dienstdoende bondscoach niet zo heel lang geleden een beroep op liefst veertien internationals. Waar men in 2016 dus nog als winnaar het toernooi uit ging, toen nog georganiseerd door Zuid-Afrika, krijgt men nu op eigen bodem de kans de titel te prolongeren. Overigens, de vorige gastheer trok zich onlangs als gekwalificeerde terug. Tegen het zere been van de Zuid-Afrikanen krijgt het gehele eindtoernooi gestalte in Laâyoune. Waar de voormalig deelnemer geen erkenning geeft aan het Marokkaanse gezag daar, zag men zich dus genoodzaakt zich terug te trekken. Het beklag wat men hierover deed bij de Afrikaanse voetbalbond CAF vond geen gehoor, hetzelfde geldt voor wereldvoetbalbond FIFA.