Taroudant: 6 maanden cel voor leraar wegens kindermishandeling

De leraar gaf les op een school in Awrir in de provincie Taroudant

De rechtbank in Taroudant heeft een leraar veroordeelt tot een gevangenisstraf van zes maanden en geldboete van 40.000 DH voor het mishandelen van één van zijn leerlingen. Het 8-jarige slachtoffer zou door haar leraar zijn geslagen omdat ze haar huiswerk niet op orde had.





De zaak kwam aan het licht nadat beelden van de 8-jarige Maryam door een mensenrechtenactivist op sociale netwerken werden gedeeld. Het Ministerie van Onderwijs startte daarop een onderzoek naar de onderwijzer.





De hele zaak is "opmerkelijk", zegt Hamid Jaafar, de advocaat van de leraar tegen nieuwsdienst Alyaoum24. De leraar heeft alle aantijgingen stellig ontkend en blijft volhardend beweren dat de stiefmoeder van het meisje verantwoordelijk is voor de blauwe plekken bij het kind.





Ook andere collega's van de leraar zweren bij zijn onschuld en reageerden woedend na de uitspraak van de rechter. "Dit is schandalig, de man is echt getalenteerd en een hele goede leraar. Moeten we voortaan ban zijn van onze leerlingen? Zijn ze nu onze vijanden?", riep ze naar de aanwezige pers.

