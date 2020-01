'Olympique Marseille en Dortmund mengen zich in de strijd om PSG-pupil Ruiz-Atil'

Bij 'Les Parisiens' niet te spreken over zijn uitgangspositie, geniet de nog maar 17-jarige Kays Ruiz-Atil belangstelling uit liefst drie voetbaloorden!

L'Équipe

Overall-statistieken Kays Ruiz-Atil (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee berichtte, lijkt Paris Saint-Germain binnenkort mogelijk drie partijen te gaan treffen als het om hun piepjonge contractspeler gaat. Tegenwoordig onderdeel van hun U19-lichting deed niet zo heel lang geleden Chelsea FC een verwoede poging de middenvelder in te lijven, nu lijken competitiegenoot Olympique Marseille én die Borussen ook niet onwelwillend te staan tegenover zijn komst.Met de melding van de belangstelling in zijn persoon weet het eerdergenoemde medium ook dat Paris Saint-Germain haar aanvaller niet laat vertrekken deze winterse transferwindow.Contractueel gezien ligt de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2021 onder contract in het Parc des Princes, dit na in de zomer van 2015 te zijn opgepikt bij FC Barcelona. Acteren namens zijn werkgever deed Ruiz-Atil tot nog toe enkel in de UEFA Youth League. Daar was hij gedurende de elf optredens waar hij deel uitmaakte van het wedstrijdformulier, goed voor een enkele assist.- UEFA Youth League: 11 optredens, 1 assist (721 speelminuten)