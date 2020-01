'Chelsea FC op pole-position om Ziyech komende zomer in te lijven'

Op voorspraak van hun dienstdoende manager Frank Lampard, zou de Marokkaans A-international als uitgesproken zomerse versterking gezien worden.

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit



In navolging op de al in gang gezette geruchtenreeks rondom zijn persoon kan Hakim Ziyech nu uitkijken naar concrete belangstelling van de kant van 'The Blues'. Waar er eerder enkel werd geïnformeerd naar de mogelijkheden om de middenvelder annex flankspeler in te lijven, lijkt de huidige nummer vier van de Premier League nu definitief zijn zinnen te hebben gezet op het jeugdproduct van sc Heerenveen. Volgens het doorgaans goed ingevoerdegebeurt dit allemaal op voorspraak van de eindverantwoordelijke in Stamford Bridge, die zou onlangs groen licht hebben gekregen om zijn selectie komende zomer van aanvallende impulsen te voorzien.Bij gemis aan creativiteit is Ziyech dan de man die zijn intrede mag gaan doen in het Engelse hoogste niveau. Echter heeft Chelsea FC competitiegenoot Manchester United als directe concurrent in de race om zijn handtekening. Voor hoeveel de Marokkaans A-international overgenomen mag worden blijft onduidelijk, afgelopen zomer verwijderde Ajax bij z'n contractverlenging zijn vertrekclausule. Daar waar hij voorheen voor om en nabij de €35 miljoen losgeweekt kon worden uit de Johan Cruijff ArenA, kunnen de Amsterdammers nu elk bedrag vragen voor hun 'eyecatcher'.