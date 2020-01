'Trabzonspor hoopt aan de haal te gaan met transfervrije Da Costa'

Anders dan dat werd gemeld dat Galatasaray SK zich zou hebben versterkt met de nu 33-jarige Manuel Da Costa, lijkt een competitiegenoot het dichtst bij.

Overall-statistieken Manuel Da Costa (seizoen 2019/2020):



Photocredit: Kuponuna105.com

© Redactie 2020

Uitgaande van de laatste berichtgeving rondom zijn persoon zou Trabzonspor pogen de mandekker deze winterse transferperiode nog in te lijven. Sindskort verkerend in een transfervrije status (red. contract bij Al-Ittihad eenzijdig ontbonden door de Marokkaans A-international), wordt de speler in kwestie al voor langere tijd in verband gebracht met een rentree op Turkse gronden. Nog voor hij de lucratieve overstap maakte naar de Saudi Professional League acteerde het jeugdproduct van AS Nancy voor respectievelijk Sivasspor én het altijd nog kapitaalkrachtige Istanbul Başakşehir.Niet ver verwijderd van koploper Sivasspor (red. onderlinge puntenverschil van zes) wil Trabzonspor zich op alle mogelijke manieren defensief gaan versterken. Onduidelijk is echter in hoeverre de belangstelling in Da Costa zich tot nu toe heeft vertaald naar concrete benaderingspogingen met de rechtspoot.- Saudi Professional League: 7 optredens, 1 assist