Palestijnse vlaggen bij sleuteloverdracht songfestival

Het Rotterdamse songfestivalfeestje in Rotterdam begon dinsdag met een actie van de lokale partij NIDA.

Het Eurovisiesongfestival beweert zich "nooit te mengen in politieke discussies". Uitingen zoals Palestijnse vlaggen zijn daarom niet geoorloofd. "Uiterst krom", volgens critici, want de Israëlische vlag is wel geoorloofd, en daarmee mengt de organisatie van het Eurovisiesongfestival zich toch in de discussie.





Vorig jaar ontstond ophef rondom het omstreden festival toen Madonna tijdens haar optreden in de finale van het songfestival in Tel Aviv met een Palestijnse vlag op het podium verscheen, tegen het zere been van de Israëlische autoriteiten. De ludieke actie van de zangeres was bedoeld als vreedzaam protest. Een Marokkaanse achtergronddanseres van Madonna werd daarop ondervraagd door de Israëlische politie.





Ook het vertonen van Palestijnse sjaaltjes door de IJslandse shockrockers van Hatari tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival moest volgens de Israëlische omroep leiden tot een strafmaatregel door de organisatie van het Eurovisiesongfestival.





De Islamitische partij probeerde een Palestijnse vlag en sjaal te bevestigen aan een standbeeld voor het stadhuis om te protesteren tegen de komst van een Israëlische delegatie. Die overhandigt burgemeester Ahmed Aboutaleb symbolisch de sleutel van het songfestival. De Rotterdamse partij NIDA spreekt van een ludieke actie. "Om de bezetting en mensenrechtenschendingen in Israël niet zomaar aan Rotterdam voorbij te laten gaan", stelt de initiatiefnemer.De Israëlische stad Tel Aviv was vorig jaar gaststad van het evenement. Door het songfestival in Israël te laten plaatsvinden leek het volgens NIDA alsof de bezetting van de Palestijnse gebieden gelegitimeerd was.