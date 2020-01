Palestina roept op tot boycot 'Deal of Century' VS

buitenland 28 jan 18:12

De Palestijnse Autoriteit heeft maandag opgeroepen tot een boycot van een bijeenkomst in de VS om het vredesplan van de regering-Trump in het Midden-Oosten te onthullen

Palestijnse woordvoerder Nabil Abu Rudeineh riep alle ambassadeurs van de uitgenodigde Arabische en islamitische landen op om de bijeenkomst niet bij te wonen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft herhaaldelijk zijn afkeuring van het Amerikaanse plan aangekondigd, omdat het geen betrekking heeft op de problemen in Jeruzalem, vluchtelingen en de grenzen.

Vorige week kondigde het Witte Huis aan dat president Donald Trump dinsdag een ontmoeting zou hebben met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke rivaal Benny Gantz te midden van geruchten dat het vredesplan binnenkort zou worden onthuld.

Trump zei dat hij geloofde dat het vredesplan zou kunnen werken en dat hij had er "kort" over heeft gesproken met de Palestijnen. Israëlische media meldden dat het vredesplan van Trump de Israëlische soevereiniteit over vrijwel alle nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever zou erkennen, die volgens het internationale recht momenteel illegaal zijn.

Dat zou de door de VS erkende Israëlische grens verder naar het oosten verplaatsen, dieper het Palestijns grondgebied in. Bovendien zou de Israëlische soevereiniteit over heel Jeruzalem worden erkend.

Naar verluidt zou het plan later ook een gedemilitariseerde Palestijnse staat erkennen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Palestijnse functionarissen het plan zullen accepteren, het plan eist namelijk de ontwapening van Hamas en de Palestijnse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. © Anadolu 2020