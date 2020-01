VIDEOASSIST: QPR's Chair geeft met allerstrakste pas assist op gelijkmaker bij Blackburn (video)

Het gaat de 22-jarige Jong Marokko-international meer dan goed af in de tweede voetbalafdeling van het Verenigd Koninkrijk!

Assist Ilias Chair tegen Blackburn Rovers (red. '22, 1-1 Championship)

Overall-statistieken Ilias Chair (seizoen 2019/2020):

Photocredit: TalkSport.com

© Redactie 2020

Na vorig seizoen tijdelijk van de hand te zijn gedaan, begint Ilias Chair zich langzaam maar zeker op te werken als beslissende kracht in het Queens Park Rangers van eindverantwoordelijke Mark Warburton. Zo ook dinsdagavond waarin het jeugdproduct van Lierse SK de afgemeten pass op de 1-1 voor zijn rekening nam (red. '22, 1-1 Championship). Onder contract staan bij de 'Super Hoops' doet de beweeglijke middenvelder al sinds de winter van 2017. De vorige jaargang werd hij zoals al gezegd elders ondergebracht, in de League Two mocht hij vlieguren maken namens FC Stevenage. Daar was hij in de zestien competitieoptredens die hij daar vol maakte goed voor liefst zes treffers en hetzelfde aantal assists.Chair staat nog tot medio 2023 onder contract op Loftus Road, dit na in september van het afgelopen kalenderjaar drie seizoenen verlenging te zijn overeengekomen.- Championship: 25 optredens, 2 doelpunten én 5 assists (1505 speelminuten)- EFL Cup: 2 optredens, 1 doelpunt (150 speelminuten)- FA Cup: 1 optreden, 1 assist (80 speelminuten)