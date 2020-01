Renard: 'Had En-Nesyri, El Kaabi én Boutaïb boven hem in m'n pikorde'

In gesprek met het Marokkaanse Le360.ma reageert Hervé Renard op de aantijging van de kant van zijn voormalige A-international.

Van zich afbijtend doet de voormalige keuzeheer van #TeamMarokko zijn verhaal tegenover het eerdergenoemde medium. Waar Walid Azarou niet zo heel lang geleden via de Egyptische media liet doorschemeren bij voorbaat al geen kans te hebben gemaakt in de nationale ploeg, spreekt Renard van een totaal andere versie van zijn verhaal. Anders dan dat hij vanwege de keus om voor Al Ahly uit te komen aan de kant zou zijn geschoven, hangt de huidige leidsman van Saoedi-Arabië een andere reden aan zijn non-selecties en vaak onbenutte oproepen. Dat Azarou niet aan de bak kwam bij de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond kwam voornamelijk door kwaliteitsverschil. De iets mindere indruk die de voormalig speler van DHJ Jadida maakte in vergelijking met zijn concurrentie.



'Kritiek op mijn functioneren als bondscoach kan ik hebben, maar mij proberen te beschadigen is iets anders'

In nogal felle bewoordingen licht de voormalig eindverantwoordelijke van onder andere LOSC Lille én Ivoorkust de kwestie toe: ,,Kritiek op mijn functioneren als bondscoach kan ik hebben, maar mij proberen te beschadigen is iets anders. Ik herinner Azarou er nu aan dat oproepen alleen op basis van kwaliteit gebeuren. Zo heb ik het altijd al gedaan en zo sta ik ook bekend. Deze speler had simpelweg gewoon te maken met concurrentie. Boven hem in de pikorde stond bijvoorbeeld Youssef En-Nesyri, die onlangs voor €20 miljoen van de hand is gedaan aan Sevilla FC, wat veel zegt. Zo ook Ayoub El Kaabi én Khalid Boutaïb.''



Onder contract bij Al Ahly maakt de inmiddels 24-jarige aanvaller het seizoen op huurbasis af bij Al-Ettifaq, acterend in de Saudi Professional League.







Overall-statistieken Walid Azarou (seizoen 2019/2020):

- Premier League: 7 optredens, 2 doelpunten én 1 assist

- CAF Champions League: 3 optredens, zonder productiviteit

- Egypt Cup: 1 optreden, 2 doelpunten



