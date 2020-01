Kamer wil dat meer wordt gedaan voor Oeigoeren

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet om mensenrechtenschendingen in China tegen moslims te stoppen.

Persoonsgerichte sancties

Maar minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maakte duidelijk dat Nederland alleen niets kan doen."Het gaat om het effect", zei hij in de Kamer. In de noordwestelijke regio Xinjiang zitten ongeveer een miljoen mensen in detentiekampen. Ook Oeigoeren die naar Nederland zijn gevlucht worden onder druk gezet door de Chinese autoriteiten. Blok spreekt van "heel zorgelijke berichten" over de mensenrechten die uit Xinjiang naar buiten komen."Het kabinet moet de schendingen "scherp veroordelen", zei Tunahan Kuzu van DENK. Er vindt "ontoelaatbare intimidatie" van Chinezen in Nederland plaats, aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66).Een deel van de Kamer wil persoonsgerichte sancties tegen Chinezen die betrokken zijn bij de onderdrukking in Xinjiang. Daartoe ziet Blok geen mogelijkheden. Naar zijn zeggen moet daarvoor eerst in de EU het systeem voor sancties tegen individuele mensenrechtenschenders worden uitgewerkt.Volgens Blok worden de zorgen over de toestand in Xinjiang al heel lang aan de Chinese regering overgebracht. Hij blijft proberen om binnen EU en VN druk te zetten op China om onafhankelijk onderzoek toe te laten en roept Oeigoeren die in Nederland onder druk worden gezet op aangifte bij de politie te doen.