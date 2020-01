Sparta Rotterdam verlengt met Auassar: 'Hij kopte ons letterlijk naar de Eredivisie'

Technisch directeur Henk van Stee spreekt vol lof over zijn aanvoerder van het eerste, dezelfde beleidsman die eerder met Mohamed Rayhi tot verlengen kwam.

Overall-statistieken Adil Auassar (seizoen 2019/2020):



Photocredit: ANP





© Redactie 2020

Via de officiële kanalen kwam Sparta Rotterdam woensdagmiddag met de bevestiging dat men contractverlenging is overeengekomen met Adil Aussar. De inmiddels 33-jarige verdediger annex middenvelder beschikte over een aflopende verbintenis op Het Kasteel, deze loopt vanaf vandaag dus nog tot medio 2021. Neerdalen bij de promovendus deed het gedeeltelijk jeugdproduct van Sparta Rotterdam én FC Dordrecht in de zomer van 2018, toen transfervrij overgekomen van voormalig competitiegenoot Roda JC. Waar hij het vorige seizoen als één van de drijvende krachten gold achter het promotieavontuur van de Spartanen, trekt hij die bepalende rol deze jaargang door in de Eredivisie. In de rangschikking benoemd tot eerste aanvoerder kwam Auassar tot op heden zeventienmaal binnen de lijnen, goed voor één treffer (red. AZ Alkmaar-thuis, 3-0 FT).Over het binnenboord houden van de voormalig Feyenoorder zegt de eerdergenoemde Van Stee: ,,Adil is niet alleen onze aanvoerder maar ook uitgegroeid tot een bepalende speler voor ons team. Zowel binnen als buiten de kleedkamer is hij een voorbeeld voor een profvoetballer. Zowel binnen als buiten de kleedkamer is hij een voorbeeld voor een profvoetballer. Aan het einde van vorig seizoen stond hij op en leidde ons door de Play-Offs en kopte ons letterlijk naar de Eredivisie.''- Eredivisie: 17 optredens, 1 doelpunt- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit (92 speelminuten)