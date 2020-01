Wereldwijd kritiek op 'annexatieplan' Trump 'Deal of the Century'

Het lang verwachte Amerikaanse plan om vrede te bereiken tussen Israël en de Palestijnen kan wereldwijd op weinig enthousiasme rekenen.

Het 'vredesplan' voorziet onder meer in een verdere krimp van Palestijns gebied op de Westoever, annexatie van Israëlische nederzettingen, demilitarisering van een Palestijnse staat, en Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat. Israël zou de komende vier jaren geen nieuwe nederzettingen bouwen. De nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal. Ook zouden de Palestijnen extra land langs de grens met Egypte krijgen.



De Arabische Liga wijst het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Midden-Oosten af. Na eerste lezing concludeert secretaris-generaal Ahmed Aboul Gheit dat sprake is van "een grote verspilling van legitieme rechten van Palestijnen".





In het plan is de hele stad Jeruzalem "de ongedeelde Israëlische hoofdstad" en zijn door kolonisten ingenomen Palestijns gebied ook Israëlisch grondgebied. De Palestijnen zouden meer grondgebied krijgen maar het is niet duidelijk waar dat ligt. De Arabische Liga blijft de "Amerikaanse visie" nauwkeurig bestuderen, aldus Gheit. "Wij staan open voor elke serieuze poging om vrede te bereiken".





Wereldwijd kritiek

Duitsland is sceptisch over het vredesplan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt dat het plan vragen oproept over internationaal gemaakte afspraken inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict. Duitsland is altijd voorstander geweest van de tweestatenoplossing en heeft herhaaldelijk betoogd dat de status van Jeruzalem tijdens deze onderhandelingen van twee kanten bekeken moet worden, zoals voorzien in resoluties van de VN.





De Jordanese minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi riep dinsdag op tot 'bezettingbeëindigende' vrede in het Midden-Oosten. Safadi beweerde dat een Israëlisch-Palestijnse oplossing moet voldoen aan de legitieme rechten van het Palestijnse volk om alomvattende en duurzame vrede te bereiken.





Turkije keurde het plan af en noemde de overeenkomst "doodgeboren". Het annexatieplan is volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het in beslag nemen van Palestijns land en het doden van de tweestatenoplossing.





Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde woensdag dat het vredesplan een "complot" is tegen de islamitische wereld. "Achter deze zogenaamde 'deal van de eeuw' zit een grote samenzwering verborgen, die het bestaan van de islamitische wereld bedreigt", aldus het ministerie in een tweet. Iran schaart zich daarmee achter vrijwel all Arabische landen die het plan afwijzen.





Nederland

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) hoopt dat beide partijen door het plan in elk geval weer met elkaar gaan praten over vrede. "De enige stap vooruit is aan tafel gaan."





Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 noemt het plan "ongebalanceerd in het voordeel van Israël". Hij had liever maximale druk op zowel Israël als de Palestijnen gezien. Sven Koopmans van coalitiepartner VVD vindt het een openingsbod en geen vredesplan. Volgens hem hebben de partijen nog een lange weg te gaan.





De linkse oppositie vindt het voorstel niks. PvdA'er Lilianne Ploumen spreekt van een "eenzijdig, illegaal en provocerend" plan. Ze vindt het een "recept voor meer verdeeldheid". Sadet Karabulut (SP) twittert dat het voorstel zich op geen enkele wijze tot het internationaal recht verhoudt, "laat staan dat het vrede zou brengen". Volgens haar betekent het het einde van de tweestatenoplossing.









Verenigde Staten

Ook in eigen land ontvangt Trump wederom veel kritiek. "Dit eenzijdige voorstel is een cynische manoeuvre die is berekend op afwijzing door de Palestijnen om vervolgens groen licht te krijgen voor illegale annexatie", zei senator Chris Van Hollen in een tweet.









"Laat u niet misleiden", zei congreslid Andy Levin op Twitter, waarbij hij toevoegt dat het voorstel slechts "in naam" een tweestatenoplossing. Het plan belooft geen duurzame vrede die de toekomst van Israël als een democratisch thuisland voor de Joodse mensen of de ambities van Palestijnen voor zelfbeschikking vervult."









"Het is passend dat het Trump/Netanyahu-plan werd onthuld door een voor altijd afgezette president op dezelfde dag dat Netanyahu werd aangeklaagd wegens corruptie", zei congreslid Rashida Tlaib.



In de Palestijnse gebieden heerste al voordat Trump samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn langverwachte visie presenteerde grote woede en die ging daarna niet weg. De Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde het vredesplan "een samenzwering"."Ik zeg tegen Trump en Netanyahu: Jeruzalem is niet te koop, al onze rechten zijn niet te koop en zijn geen koopje", sprak de getergde president Abbas in een televisietoespraak. "En jullie akkoord, de samenzwering, zal er niet komen".