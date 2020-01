Real Zaragoza bevestigt, El Yamiq op huurbasis overgenomen van Genoa CFC

Bij contractclub Genoa CFC veroordeeld tot reserveklant, mag Jawad El Yamiq met Real Zaragoza gaan bouwen aan de weg die zich promotie naar La Liga noemt.

Overall-statistieken Jawad El Yamiq (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@RealZaragoza) Twitter

© Redactie 2020

Woensdagmiddag maakte de topper uit La Liga 2 via de eigen kanalen bekend de 27-jarige centrumverdediger op huurbasis te hebben overgenomen van Genoa CFC. Waar hij onder diens voormalige eindverantwoordelijke Davide Nicola nauwelijks aan bod kwam, ligt er in het noordelijk gelegen Zaragoza een mooie mogelijkheid voor de A-international om vlieguren te maken. Een optie tot koop bedingen in de huurovereeenkomst met de Italianen deed Real Zaragoza overigens niet. El Yamiq kwam zoals gezegd niet aan de bak in de Serie A dit seizoen, hetzelfde geldt voor het eerste halfjaar waarin hij mocht acteren namens 'Il Grifone', toen hij in de winterse transferwindow van 2018 voor om en nabij de €900.000 werd overgenomen van Raja Casablanca.Bij z'n contractclub ligt de voormalig mandekker van OCK Khouribga nog tot medio 2021 vast.- Serie A: 3 optredens, zonder productiviteit (197 speelminuten)- Coppa Italia: 1 optreden, zonder productiviteit (67 speelminuten)