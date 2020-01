Azarou richt zich tot Renard: 'Heb nooit met een kwaad woord over je gesproken'

Het medium wat hem toen interviewde, citeerde de A-international verkeerd en dat wou Walid Azarou zo snel als maar kan rechttrekken.

An Nahar

'DHJ Jadida had ook een flinke vinger in de pap, die kregen meer geboden van Al Ahly dan waar FC Nantes mee op de proppen kwam'



Overall-statistieken Walid Azarou (seizoen 2019/2020):

- Premier League: 7 optredens, 2 doelpunten én 1 assist

- CAF Champions League: 3 optredens, zonder productiviteit

- Egypt Cup: 1 optreden, 2 doelpunten

Photocredit: FIFA.com

© Redactie 2020

Anders dan dat er destijds tegenover het Egyptischewerd opgetekend, heeft de contractspeler van Al Ahly nooit beweerd dat Hervé Renard als gevolg van zijn gang naar het Egyptische hoogste niveau hem beperkte in zijn mogelijkheden bij #TeamMarokko. In gesprek met datzelfde medium wil de voormalig kracht van DHJ Jadida helderheid in de zaak brengen. Te meer ook vanwege het feit dat zijn voormalige keuzeheer hem er onlangs van betichtte zijn persoon te willen beschadigen. Tegenwoordig op huurbasis acterend voor het Saoedische Al-Ettifaq zegt Azarou, zich al richtend naar Renard: ,,Ze stelden me destijds de vraag waarom ik uit was geweken naar Al Ahly. Als antwoord hierop had ik dat er ook andere mogelijkheden waren. FC Nantes bijvoorbeeld, waar jij mij juist het liefst zag spelen. Ik koos uiteindelijk voor Al Ahly en ik kan ook gewoon zeggen dat ik achteraf gezien nog niet klaar was voor WK-deelname.''Een transfer met meerdere kanten, aldus de nog maar 24-jarige centrumspits: ,,En buiten dat: ,,DHJ Jadida had ook een flinke vinger in de pap, die kregen meer geboden van Al Ahly dan waar FC Nantes mee op de proppen kwam. Dit is ook wat ik tijdens dat interview duidelijk heb gezegd. Alleen weet jezelf ook wel hoe het gaat, alles wordt verdraaid door de media, uit z'n verband gerukt. Jij weet overigens als geen ander dat ik dit nooit zo bedoeld zou hebben, heb nooit met een kwaad woord over je gesproken.''