'#JongMarokko kan zich opmaken voor prestigieus beloftentoernooi Toulon'

De laatste keer dat de beloftenploeg van de Marokkaanse bond het toernooi aan deed, kwam het in de finale met 3-1 tekort tegen gastland Frankrijk.

Maghrib Foot

Tegenwoordig A-internationals, werden Bencharki en El Karti destijds in het zonnetje gezet in Toulon

Photocredit: AlKass HD

© Redactie 2020

De nieuw aangestelde leidsman bij #JongMarokko mag zich mogelijk gaan verheugen op een competitief gebeuren, tegen het einde van dit lopende seizoen. Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdewoensdagavond mee bericht, lijkt het erop dat de bond een uitnodiging heeft gekregen van de organisatie van het Toulon Festival International Espoirs. De instantie die al sinds 1967 zorg draagt over de totstandkoming van deze prestigieuze landencompetitie, daar waar voorheen verschillende wereldsterren op jonge leeftijd hun talent mochten etaleren (red. o.a. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo én David Beckham).In 2016 mocht #JongMarokko voor het laatst aantreden in de zuidelijk gelegen kustplaats dateert van de zomer van 2016, toen stootte het zoals gezegd door naar de absolute eindfase waar het de meerdere moest erkennen in het tweede elftal van 'Les Bleus'. Qua opzet begint met het toernooi met twaalf landen, allen op uitnodiging (red. het gastland erbij meegerekend).Ondanks de dreun die men destijds te verwerken kreeg, was het ook een meetmoment waarop verschillende toenmalige #JongMarokko-internationals opstonden. Zo verliet huidig A-international Achraf Bencharki Toulon met de topscorerstitel én werd Wydad Casablanca-contractspeler Walid El Karti betiteld met 'Player of the Tournament'.