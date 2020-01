Canada: 3 jaar na aanslag moskee neemt moslimhaat nog steeds toe

Moslims in Canada vragen aandacht voor de stijgende moslimhaat in het land

Die oproep deden meerdere islamitische verenigingen woensdag, drie jaar na de aanslag op het Centre Culturel Islamique de Quebec. Bij de gruwelijke aanslag op 29 januari 2017 werden zes moskeegangers gedood en vielen er 190 gewonden.





"Canadezen zullen het niet vergeten en de slachtoffer blijven eren door te strijden tegen islamofobie", zei premier Justin Trudeau in een verklaring ter gelegenheid van de derde verjaardag van het schietincident.





Terwijl politici en prominente canadezen in de dagen na het bloedbad veel medeleven toonden voor de moslimgemeenschap lijkt die sympathie nu verdwenen. "Even leek het erop dat Canada, lokale overheden en de samenleving klaar waren om dit soort discriminatie te bestrijden", zei Amira Elghawaby van het Canadese Anti-Hate Network. "Maar dat moment lijkt min of meer verdwenen".





In 2017 werden er 349 incidenten van haatmisdrijven tegen moslims geregistreerd door de Canadese politie. Zo'n 140 meer dan in 2016. In werkelijkheid is het aantal aanzienlijk hoger omdat volgens Statistics Canada zo'n tweederde van de slachtoffer geen melding doen van haatmisdrijven.





Een van de problemen bij het aanpakken van haatmisdrijven is dat veel Canadezen het moeilijk vinden om te erkennen dat moslimhaat bestaat. Daarnaast zet de toegenomen islamofobie in het land de verhoudingen op scherp.





De introductie van ' Bill 21 ', de omstreden nieuwe wet in Quebec die veel ambtenaren verbiedt om religieuze symbolen te dragen op het werk wordt door veel moslimgroepen gezien als een aanval op gesluierde moslima's

