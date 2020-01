Frankrijk: Toename van haatmisdrijven tegen moslims

Frankrijk registreerde in 2019 154 gevallen van haatmisdrijven tegen moslims, een toename van 54%.

Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. De meeste aanvallen waren gericht op moskeeën of andere religieuze gebouwen. Van de 154 aanvallen ging het in 63 gevallen om fysiek geweld tegen personen of eigendommen. Het ministerie noemde de andere 91 gevallen 'bedreigingen', zoals gebaren, pamfletten of graffiti.









Twee Franse moskeeën waren in 2019 het doelwit van beschietingen. In Brest in West-Frankrijk en in Bayonne , nabij Spanje. Bij beide aanslagen raakten twee mensen gewond. Bij een moskee in Reims werden moskeegangers bedreigd met een vuurwapen.





Vreemdelingenhaat

Het ministerie verstrekte ook gegevens over racisme en vreemdelingenhaat. Het aantal Racistische incidenten steeg van 496 gevallen in 2018 naar 1.142 in 2019. Een stijgen van 130%. Het ministerie categoriseerde 86% van de racistische aanvallen als bedreigingen.





De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en staatssecretaris Laurent Nunez benadrukten het destructieve karakter van haatmisdrijven. "Uitdrukkingen en daden van haat, of ze nu gericht zijn op een religieuze oorsprong of andere verschillen zijn een onaanvaardbare aanval op onze gemeenschap en op de fundamenten van ons sociaal en republikeins pact", zeiden ze.

