Marokko bouw 4 nieuwe dammen

Het project is onderdeel van het nieuwe Waterplan en kosten zo'n 6.7 miljard DH

De vier grote dammen in de regio Fez-Meknes moeten in 2027 gereed zijn, meldde Samira El Haouat van het Sebou Water Basin Agency dinsdag tijdens een bijeenkomst over de nationale drinkwatervoorziening en het irrigatieprogramma 2020-2027 van koning Mohammed VI.





De huidige opslagcapaciteit van het Sebou hydraulisch bassin is ongeveer 5,549 miljard kubieke meter. De toevoeging van vier nieuwe dammen zal het totaal verhogen naar 8 miljard kubieke meter, verklaarde El Haouat.





De vier nieuwe dammen vallen onder het nieuwe Waterplan van Marokko, dat op 14 januari van kracht werd en een budget heeft van 115,4 miljard DH (€11 miljard).





Slechts twee dagen na de aankondiging van het Waterplan opende Mohammed VI verschillende hydro-landbouw- en drinkwaterprojecten in de provincie Essaouira. De projecten moeten de toegang tot drinkwater verbeteren in de regio.

