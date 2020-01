Halsema weigert fouten toe te geven inzake islamitische Haga Lyceum

Halsema zegt dat is gekeken of de gemeente op de juiste manier heeft gehandeld, nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de bel had getrokken na een bericht van inlichtingendienst AIVD. Die waarschuwde dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. De waakhond oordeelde recent nog dat de AIVD fouten heeft gemaakt