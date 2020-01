Essaouira: Strafzaak tegen groep corrupte ambtenaren begonnen

Ruim een dozijn ambtenaren worden beschuldigd van verduistering van openbare middelen.

De gerechtelijke politie (BNPJ) is begonnen met een gerechtelijk onderzoek naar het reilen en zeilen van een groep ambtenaren die worden verdacht van diefstal van gemeenschapsgeld, fraude en het aannemen van steekpenningen. Onder de verdachten zit de voorzitter van de provinciale raad van de Authenticiteit en Moderniteitspartij (PAM).





Naast de ambtenaren wordt ook de voormalig directeur van vastgoedonderneming Al Omrane genoemd in het onderzoek. De zakenman speelt volgens de krant een sleutelrol in de omvangrijke corruptiezaak in Essaouira. Zijn naam zou naar verluidt opduiken in alle onderzoeken van BNPJ.

