Sparta begint met bod op Kharchouch: 'Redelijk, maar niet voldoende'

Sparta Rotterdam voegt daad bij woord en meldt zich officieel bij de 'Witte Leeuwen', alleen vooralsnog zonder succes.

Overall-statistieken Reda Kharchouch (seizoen 2019/2020):

In gesprek metgeeft de dienstdoende eindverantwoordelijke SC Telstar, Andries Jonker, te kennen dat de belangstelling in Reda Kharchouch zich inmiddels heeft geconcretiseerd. Eerder al gaf de technisch directeur aldaar, Henk van Stee, aan een serieuze versterking te zien in de nog maar 24-jarige flankspeler. Dit seizoen gedebuteerd in het Betaalde Voetbal (red. kwam daarvoor in de Derde Divisie uit, namens OFC Oostzaan), staat de teller voor Kharchouch nu al op liefst achttien treffers en drie assists in alle competities (red. 25 optredens in respectievelijk de Keuken Kampioen Divisie én de TOTO KNVB Beker). Genoeg voor de promovendus om een poging te wagen hem los te weken bij de huidige nummer zeven van de tweede voetbalafdeling van de KNVB.Echter heeft die concrete belangstelling Sparta Rotterdam nog geen windeieren gelegd. In gesprek met datzelfde medium geeft Jonker aan dat het eerste bod wat de werkgever van Henk Fraser heeft gedaan, alweer van de tafel is geveegd door zijn technische directie. Onduidelijk is hoeveel de club in kwestie verlangt voor zijn 'eyecatcher', onder contract staan in Velsen-Zuid doet hij nog tot medio 2021.- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 16 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten