Turkije steeds populairder onder prostituees Maghreb-landen

Turkije wordt doorgaans gebruikt als ontmoetingsplek tussen reizigers uit Golfstaten en prostituees uit de Maghreb-landen

Klanten uit de Golf-regio domineren de cliëntenlijst van Arabische prostituees in Turkije. Ondanks dat door de jaren heen het aantal bordelen in Turkije is afgenomen lijkt de prostitutietoerisme in opmars. Volgens de Turkse wet zijn bordelen onder toezicht van de overheid legaal, maar is prostitutie dat niet. Het Turkse wetboek van Strafrecht veronderstelt dat prostituees uitsluitend vrouwen zijn en dat als ze ermee instemmen in een bordeel te werken, ze legitiem zijn.



Bordelen zijn geregistreerd en actief op een locatie die de gemeente goedkeurt, betalen belasting en worden onderworpen aan gezondheidsregels voor sekswerkers. Matild Manukyan, een zakenvrouw die 32 bordelen bezat, was naar verluidt jarenlang de belangrijkste belastingbetaler in het land.

Ondanks dat de Turkse paspoortwet het reizen naar Turkije voor prostitutie verbiedt wordt het op grote schaal gedaan. De laatste jaren is Turkije uitgegroeid tot favoriete bestemming onder Marokkaanse prostituees, met name door het annuleren van het inreisvisum voor Marokkaanse burgers.



De Marokkaanse gemeenschap in Turkije roept Marokkaanse autoriteiten op in te grijpen en de reisprocedures aan te scherpen om Marokkaanse vrouwen te beschermen tegen mensenhandelaren en ronselaars die in Marokko naarstig op zoek zijn naar jonge slachtoffers.





De pooiers zijn vooral actief op sociale netwerken en proberen met name meisjes uit arme gezinnen te verleiden om naar Turkije af te reizen om snel geld te verdienen.

© MAROKKO.NL 2020