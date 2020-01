Zondag evacuatie Marokkaanse onderdanen China

Een speciaal gecharterde RAM-vlucht zal vrijdag de luchthaven van Casablanca verlaten voor de geplande terugkeer op zondag 2 februari.

De Boeing 787 Dreamliner zal vertrekken met aan boord een medische staf evenals speciaal opgeleid RAM-cabinepersoneel en vertegenwoordigers van alle betrokken autoriteiten die deelnemen aan de operatie om Marokkaanse burgers terug te halen uit de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus is uitgebroken.





Zowel het medisch team als het cabinepersoneel van RAM heeft ervaring met dit soort evacuaties. Tijdens de ebola-epidemie in 2015 onderhield Marokko als enige Afrikaanse land een luchtverbinding met de getroffen landen ten zuiden van de Sahara.





Na de aankomst in Casablanca zullen terugkeerders voorlopig worden geïsoleerd in speciaal ingerichte quarantaine-eenheden. Marokko heeft twee van dergelijke structuren, beide gevestigd in Casablanca: één bevindt zich in het Moulay Youssef ziekenhuis en de andere in het Pasteur Instituut.





De terughaal-operatie komt na het bevel van de Marokkaanse koning maandag. Een groep Marokkaanse studenten verkeert in quarantaine door de Chinese autoriteiten vanwege het coronavirus. De studenten publiceerden onlangs een video waarin ze de autoriteiten om hulp vroegen.





Moeizaam

Een aantal landen heeft volgens Groot-Brittannië moeite om mensen terug te halen uit Wuhan. Een Britse vlucht is gedwongen vertraagd, omdat het nog geen toestemming had van China om te vertrekken. "Wij doen er alles aan om Britten veilig terug te halen naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn druk bezig een vlucht te organiseren die snel kan vertrekken", zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vluchten naar de Verenigde Staten en Japan zijn al wel vertrokken uit Wuhan. Het longvirus brak uit in Wuhan en in die stad en de provincie Hubei zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. In totaal zijn al 170 mensen bezweken, 162 slachtoffers vielen in Hubei.