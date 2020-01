LIVESTREAM: #TeamMarokko - Eq. Guinee (Afrika Cup Futsal) kijk je HIER! (video)

Met een groepsgenoot minder mag het keurkorps van Hicham Deguig zich donderdagavond gaan wagen aan Equatoriaal Guinee.

Wedstrijdgegevens #TeamMarokko - Equatoriaal Guinée (tweede speeldag, groepsfase Afrika Cup Futsal 2020):

Photocredit: CAFOnline.com

Zoals bekend, vanavond bekrachtigd door de Afrikaanse voetbalbond CAF, trekt Mauritius zich terug als deelgenoot van deze Afrika Cup Futsal 2020. De beweegreden die hun dienstdoende voetbalbond hiervoor aanvoert zou de zware politieke druk zijn, deze noodzaakte hen zich terug te trekken. Het frappante hierin is dat Mauritius juist als opvulling werd aangewend toen het gekwalificeerde Zuid-Afrika zich om exact dezelfde afmeldde. Onduidelijk is nog met welke maatregelen de CAF gaat komen om beide absenties af te straffen, via het onlangs gepubliceerde communiqué hierover werd wel aangekondigd dat het uitvoerende comité zich over de zaak gaat buigen.tijd: 21:00 (Nederlandse én Marokkaanse tijd)speelhaven: Hizam Hall, te Laâyounezender: beIN Sports 7HD (MENA, Arabisch)Geen mogelijkheden om de wedstrijd live te volgen? Klikvoor een goedwerkende livestream!