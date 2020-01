RAM schrapt vluchten China

De luchtvaartmaatschappij was 16 januari pas gestart met de directe vlucht tussen Casablanca en Beijing

Royal Air Maroc (RAM) heeft besloten alle vluchten tussen Casablanca en Beijing vanaf vrijdag 31 januari voorlopig op te schorten. De maatregel is het gevolg van de afgenomen vraag naar vluchten tussen de twee steden, meldt het bedrijf vandaag in een persbericht.





Klanten met een geboekte reis worden persoonlijk op de hoogte gesteld en krijgen kosteloos een andere vlucht aangeboden.





RAM startte onlangs met de eerste directe vlucht tussen Casablanca en Beijing nadat China en Marokko overeen kwamen de bilaterale samenwerking te stimuleren, met name in de toeristische sector. Het in het Chinese Wuhan opgedoken coronavirus gooide echter roet in het eten. In China heeft het virus aan zeker 170 mensen het leven gekost.

