Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie

Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdagavond om 23.00 uur lokale tijd de EU, na bijna een halve eeuw lidmaatschap

© ANP 2020

Voor- en tegenstanders van de brexit komen op meerdere plaatsen in het land bijeen om stil te staan bij dat historische moment. De brexit vindt om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in Nederland), ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum in 2016. Toen stemden 17,4 miljoen kiezers voor een vertrek uit de EU en 16,1 miljoen voor blijven.Brexitfans vieren onder meer op Parliament Square in Londen dat de brexit nu eindelijk plaatsvindt. Een uur voordat het zover is, zal premier Boris Johnson het land toespreken. Ook laat de regering een klok projecteren in Downing Street die aftelt naar de brexit. De beroemde Big Ben zal echter niet luiden, omdat de klokkentoren wordt gerenoveerd.Niet iedereen is blij met de brexit. In Schotland, waar verreweg de meeste kiezers in de EU wilden blijven, komen pro-Europese activisten bijeen buiten het Schotse parlement. De gemeente Londen organiseert een evenement voor Londenaren uit andere EU-landen. Zij kunnen in het stadhuis terecht, onder meer voor "emotionele steun".