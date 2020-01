Afrika Cup Futsal 2020: #TeamMarokko rolt Eq. Guinee met 8-1 op (video)

Na het terugtrekken van groepsgenoot Mauritius zag Hicham Deguig's #TeamMarokko de klinkende 8-1 zege op Eq. Guinee vervolgd worden met doorstroming!

Doelpunten #TeamMarokko tegen Equatoriaal Guinee (tweede speelronde Afrika Cup Futsal 2020):

Photocredit: CAFOnline.com

© Redactie 2020

Als gastheer en titelhouder waagt het Marokkaanse zaalvoetbalelftal zich tot nog toe aan een uitstekend begin aan deze editie van de Afrika Cup Futsal. Na in 2016 met 3-2 afstand te hebben gedaan van de andere finalist Egypte, had het keurkorps van Deguig geen kind aan respectievelijk Libië en gisteravond dus ook Equatoriaal Guinée. De enige smet op het treffen met het laatstgenoemde land was de enkele tegentreffer die men te verwerken kreeg (red. 8-1 FT, Hizam Hall te Laâyoune).Los van het feit dat Mauritius zich door vermeende politieke druk terugtrok uit het eindtoernooi, kan #TeamMarokko na deze twee keurige partijen nu al uitkijken naar de halve finale. Mocht de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond (red. in deze categorie) titelprolongatie kunnen realiseren dan verzilvert men tevens een startbewijs voor het WK Futsal. Plaats van handeling voor die mondiale eindronde is Litouwen, afgetrapt wordt er medio september van dit lopende kalenderjaar.