China bestelt 200 miljoen maskers uit Turkije

Door de Chinese bestelling is de volledige Turkse productiecapaciteit voor maskers gemaximaliseerd

China worstelt met een uitbraak van het nieuwe coronavirus en heeft in de afgelopen 10 dagen 200 miljoen beschermende gezichtsmaskers besteld bij medische bedrijven in Turkije.





"Het is verrassend voor ons, want China is één van de grootste producenten van gezichtsmaskers ter wereld. Turkije produceert in één jaar 150 miljoen gezichtsmaskers. Maar nu wilden ze er 200 miljoen", zei Fatih Arpaci, werkzaam bij een medisch bedrijf in de westelijke provincie van Turkije.





De bestellingen komen niet alleen uit China, maar ook uit andere landen zoals Italië, Nederland, Frankrijk, Polen en Duitsland. De fabrieken in Turkije draaien 24 uur per dag om aan de vraag te voldoen.





Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen. De beschermend masker voor de mond en neus is een populaire voorzorgsmaatregel tegen infecties. Nu de voorraden in China afnemen is de vraag in het land naar de gezichtsmasker enorm gestegen sinds het virus eind vorig jaar uitbrak.





De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het coronavirus donderdag uitgeroepen tot internationale noodsituatie . Bij meer dan 9800 mensen in China is het coronavirus vastgesteld. Het aantal doden staat op 213. Buiten China is er nog niemand overleden aan het virus.

