Palestina zegt Oslo-akkoorden op

Dat heeft Hussein al-Sheikh (minister van Burgerzaken van de Palestijnse Autoriteit) bekendgemaakt in een televisie-interview op Al-Jazeera. "Israël is ervan op de hoogte gesteld dat de Palestijnse regering zich niet zal houden aan de overeenkomsten", zei al-Sheikh.

Onder de Oslo-akkoorden van 1995 tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit was de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, verdeeld in drie delen; gebied A, B en C. Israël belet onder de overeenkomst Palestijnen om bouwprojecten uit te voeren in delen van de Westelijke Jordaanoever die zijn aangewezen als gebied C, die valt onder de administratieve en veiligheidscontrole van Israël.





Gebied C is momenteel echter de thuisbasis van ruim 300.000 Palestijnen, de overgrote meerderheid zijn bedoeïenen en herdersgemeenschappen die voornamelijk in tenten, caravans en grotten wonen.