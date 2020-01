Politiechefs worden uit functie ontheven

Drie teamchefs van een afdeling bij het landelijke politiekorps worden uit hun functie ontheven. Dat zegt een woordvoerster van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie na een bericht hierover in NRC.

Onrust

Het gaat om drie teamchefs van het zogenoemde Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC), dat verantwoordelijk is voor de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en alle landen van de wereld op het gebied van de justitiële en politiële rechtshulp. "Ze gaan over enkele weken weg als leidinggevende. Er wordt voor hen nog naar iets anders gezocht. Ze zijn niet op non-actief gesteld", aldus de woordvoerster.Ze moeten weg wegens interne onrust en spanningen. "Op de afdeling LIRC is de situatie al enige tijd en in toenemende mate onrustig. Daarnaast zijn de verhoudingen binnen de leiding van het LIRC gespannen. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het welzijn van de medewerkers, de samenwerking in het team en de kwaliteit van het werk, heeft de eenheidsleiding besloten dat de teamchefs op korte termijn afscheid nemen van het LIRC", aldus de woordvoerster.Binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is al geruime tijd onrust en er zou sprake zijn van misstanden, zoals machtsmisbruik, vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en discriminatie. Eind vorig jaar werd bekend dat op aandringen van de politievakbonden ACP en NPB een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar deze praktijken.Inmiddels lopen er meerdere onderzoeken naar de oorzaken van de onrust. "Op basis van de uitkomsten gaan we werken aan structurele verbeteringen", aldus de woordvoerster.