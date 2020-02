Meer dan 250 doden door coronavirus in China

buitenland 1 feb 9:39

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 259. De autoriteiten in de zwaar getroffen provincie Hubei maakten melding van 45 nieuwe sterfgevallen.





De VS roepen vanwege de virusuitbraak de noodtoestand uit op het gebied van volksgezondheid, een 'public health emergency'. Minister Azar zegt dat Amerikaanse burgers die de afgelopen twee weken in de provincie Hubei zijn geweest, bij terugkeer uit China verplicht in quarantaine moeten.



In Hubei bevindt zich de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. © ANP 2020 Inmiddels zouden meer dan 11.700 mensen zijn besmet. Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. Inmiddels zijn besmettingen gemeld in meer dan twintig landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden. Die landen maakten vrijdag melding van de eerste ziektegevallen.